Frosinone, rinforzo in difesa: annunciato Akpoguma. Era svincolato e già in ritiro
Il Frosinone mette a segno un importante rinforzo per la difesa. Il club giallazzurro ha ufficializzato l'arrivo di Kevin Akpoguma, centrale classe 1995 rimasto svincolato dopo la conclusione della sua lunga esperienza con l'Hoffenheim. Il difensore nigeriano approda così per la prima volta in Serie A, scegliendo l'Italia per rilanciare la propria carriera dopo aver giocato praticamente sempre in Germania.
Esperienza internazionale per la difesa di Alvini
Akpoguma porta in dote un bagaglio di grande esperienza maturato ai massimi livelli. In carriera ha collezionato 179 presenze in Bundesliga, disputando anche 11 partite in Europa League e due in Champions League, oltre a vestire in otto occasioni la maglia della Nazionale nigeriana. Un profilo che risponde perfettamente alle esigenze del tecnico Massimiliano Alvini, intenzionato a costruire una squadra capace di affrontare ogni avversario con personalità.
Il comunicato del Frosinone
L'annuncio è arrivato attraverso il comunicato del club: "Frosinone Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Kevin Akpoguma. Il difensore, classe 1995, vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2028".