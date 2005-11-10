Casertana, rinforzo sull'esterno: ecco Vezzoni, firma un contratto biennale. La nota
Nuovo acquisto per la Casertana. Il club campano ha ufficializzato l'ingaggio di Franco Orlando Vezzoni, nell'ultima stagione con la maglia della Vis Pesaro. Questo il comunicato: "La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Franco Orlando Vezzoni che sottoscrive un accordo biennale. L’esterno classe 2001 è reduce dall’esperienza con la maglia della Vis Pesaro (serie C – Girone B) con cui ha messo insieme 27 presenze e 4 reti.
Argentino di Cordoba, Vezzoni è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Il debutto tra i professionisti avviene nel 2021 con la Pro Patria; sono due le stagioni con il club di Busto Arsizio. Successivamente il passaggio al Foggia con cui colleziona 57 presenze in due campionati".