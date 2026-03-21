Fullkrug titolare, due mesi dopo. Il tedesco ricompone il tandem con Pulisic
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Seconda partita da titolare per Niclas Fullkrug con la maglia del Milan. Il centravanti tedesco era stato scelto nell'undici iniziale solo una volta, a Firenze l'11 gennaio, partita terminata 1-1 nella quale il tedesco non aveva demeritato, fornendo anche diverse sponde per il compagno di reparto Pulisic. La coppia pertanto si ricompone dopo oltre due mesi. Dal suo arrivo, Fullkrug ha segnato una rete in 13 partite, contro il Lecce il 18 gennaio.
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