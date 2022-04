Gaetano in prestito alla Cremonese, Giuntoli: "Ha tecnica e grandissima personalità"

Zanoli ci riempie di orgoglio e gioia, ma dobbiamo soffermarci non solo su di lui: Zerbin sta facendo bene al Frosinone, Gaetano al Frosinone e Folorusho alla Reggina. Esu questo vanno dati meriti al lavoro di Grava. Il Napoli ha una buona base per poter credere di portare altri ragazzi a giocare nel Napoli... Siamo tutti orgogliosi quando un ragazzo cresciuto da noi può poi fare un esordio in prima squadra". Parole e pensieri di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli intervistato da 'Radio Kiss Kiss Napoli'.

Stai seguendo molto attentamente Gaetano

"Ha qualità tecniche e una grandissima personalità. Il futuro ci dirà se potrà calcare il campo del Napoli da protagonista".

