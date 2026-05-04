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Ganz: "Leao talento puro, io credo ancora in lui. Milan in Champions? Sono sicuro al 100%"

Ganz: "Leao talento puro, io credo ancora in lui. Milan in Champions? Sono sicuro al 100%"TUTTO mercato WEB
Tommaso Bonan
Oggi alle 19:13Serie A
Tommaso Bonan
fonte da Milano, Antonello Gioia

"Non ho fatto molti gol con la maglia del Milan, ma sono stati pesanti. E quando sono pesanti è sempre un qualcosa di buono". Parla così l'ex attaccante rossonero Maurizio Ganz a margine della presentazione del nuovo libro di Carlo Pellegatti “50 partite, infinite emozioni. Il Milan”.

Sull'attacco inceppato della squadra di Allegri, Ganz sottolinea: "Io faccio sempre l'esempio di Patrick Kluivert, arrivò al Milan a 18 anni e la maglia gli pesava 10 o 15 chili di più ogni volta che entrava in campo, poi è andato via dal Milan ed è esploso. Quest'anno se qualcosa fosse andato differentemente, il Milan avrebbe potuto vincere lo scudetto".

Quanto incide la testa per un attaccante? "E' la testa, quando le cose funzionano fai gol in tutte le maniere, quando le cose non vanno bene puoi stare lì anche per due o tre partite ma la palla non entra. Io l'ho fatto per 21 anni, momenti incredibili dove la palla mi sbatteva addosso e momenti di difficoltà dove potevo stare a tirare una vita…".

Leao è un attaccante? "Per me sì, più vicino alla porta gioca e meglio è. Perché ha questo strappo incredibile, negli ultimi 15-20 metri può essere determinante. Che non sia un bomber di razza è chiaro, ma più vicino alla porta sta e più è determinante. Mi dispiace perché è un talento puro e io credo ancora in lui".

Vlahovic e Lewandowski sono i nomi da cui il Milan deve ripartire? "Io ho sempre pensato che il Milan debba ripartire con 4 o 5 attaccanti, la storia del Milan è questa. Servono perché il campionato è lungo e ci sarà anche la Champions, credo dovrà puntare su 3 o 4 attaccanti forti".

Sicuro che il Milan riuscirà a qualificarsi per la Champions? "Sì, sono sicuro. Ce la farà al 100%".

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