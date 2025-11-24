Ganz difende Vlahovic: "Per me è tra i più forti in Europa. Il punto di partenza di questa Juventus"

"Le difficoltà dei numeri 9 e le punte adattate come ieri Baldanzi nella Roma? Anche il Milan ha giocato con due attaccanti non di ruolo, Pulisic e Leao. Una volta l'attaccante pensava solamente di dover fare gol, ora deve rincorrere l'avversario, deve rubare il pallone e contrastare la prima costruzione avversaria. Credo sia proprio una questione di energie. Ormai è cambiato proprio il ruolo: si segna di meno, hanno tante missioni da sviluppare durante la partita". Così Maurizio Ganz, doppio ex di Milan e Inter, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul derby di Milano di ieri sera vinto di misura dai rossoneri.

A proposito di attaccanti, Ganz risponde anche alla domanda sulla Roma capolista con la miglior difesa: si può vincere lo scudetto senza attaccanti? "Secondo me no, però gli scudetti si vincono con la difesa forte. Gasperini non è una sorpresa, ha fatto cose meravigliose a Bergamo. Mi colpisce lo spessore tattico, tecnico e atletico che ha dato la Roma in così poco tempo. E se arrivano i gol da tanti altri giocatori, si può vincere lo stesso lo scudetto".

Su Francesco Pio Esposito: "Ha un avvenire incredibile, soprattutto per la Nazionale. Come Camarda ha dei mezzi importanti. Hanno entrambi fisicità e soprattutto cattiveria nell'attaccare la porta. Bisogna avere pazienza. Ci sono tanti stranieri che arrivano qua in Italia e vengono messi davanti ai nostri talenti italiani. Bisogna invece avere il coraggio di lanciarli. Comunque Bonny mi ha sorpreso, l'anno scorso l'ho visto a Parma e sta facendo molto bene. Sia lui che Esposito sono due pedine fondamentali per l'Inter quando Lautaro e Thuram non saranno in forma".

Il parere di Ganz su Vlahovic: "Per me è fortissimo, è un titolare inamovibile. Ha grandi qualità tecniche e morali, a Firenze si è vista la personalità con cui ha giocato in uno stadio che lo ha fischiato tutto il tempo. Vlahovic è il punto di partenza di questa Juve, per me è uno degli attaccanti più forti in Europa, nessuno me lo leva dalla testa".

Gimenez è un attaccante da Milan? "Il messicano è stato un acquisto importante. Con questo modo di giocare di Allegri, fatto di contropiedi e ripartenze, forse lui si ritrova fuori dal gioco. Ma è un attaccante puro: se viene servito lontano dalla porta è determinante, fuori dall'area fa più difficoltà".