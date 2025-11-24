Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'ex Ganz: "Il Milan può vincere lo scudetto. Ecco qual è l'unico problema in questo momento"

L'ex Ganz: "Il Milan può vincere lo scudetto. Ecco qual è l'unico problema in questo momento"
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 10:06Serie A
Tommaso Bonan

"Maignan e Sommer sono due portieri importanti. Ieri è stato più determinante il numero uno rossonero, ma è stata un'ottima partita in cui si sono affrontate due squadre con due filosofie diverse: il Milan ha aspettato per poi ripartire, l'Inter ha imposto il proprio gioco. In questo momento il Milan è la bestia nera dell'Inter nei derby: negli ultimi sei derby due pareggi e quattro vittorie milaniste, la dice lunga". Così Maurizio Ganz, doppio ex di Milan e Inter, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul derby di Milano di ieri sera vinto di misura dai rossoneri.

Milan favorito per lo scudetto? "Credo che il Milan possa vincere lo scudetto. In questo momento l'unico problema è la difficoltà nelle partite con le cosiddette squadre che lottano per non retrocedere, ha perso tanti punti. Deve mettere qualcosa in più quando affronterà le squadre chiuse. E non giocare le coppe può essere un grande vantaggio".

Le difficoltà dei numeri 9 e le punte adattate come ieri Baldanzi nella Roma: "Anche il Milan ha giocato con due attaccanti non di ruolo, Pulisic e Leao. Una volta l'attaccante pensava solamente di dover fare gol, ora deve rincorrere l'avversario, deve rubare il pallone e contrastare la prima costruzione avversaria. Credo sia proprio una questione di energie. Ormai è cambiato proprio il ruolo: si segna di meno, hanno tante missioni da sviluppare durante la partita".

Roma capolista con la miglior difesa: si può vincere lo scudetto senza attaccanti? "Secondo me no, però gli scudetti si vincono con la difesa forte. Gasperini non è una sorpresa, ha fatto cose meravigliose a Bergamo. Mi colpisce lo spessore tattico, tecnico e atletico che ha dato la Roma in così poco tempo. E se arrivano i gol da tanti altri giocatori, si può vincere lo stesso lo scudetto".

Il momento dell'Atalanta: "Non dobbiamo dimenticare quello che ha fatto di grandioso l'Atalanta in questi nove anni. Ora si sta cercando di riaprire un altro ciclo. Juric ha avuto delle difficoltà, come le avrà Palladino. Non è facile tenere l'Atalanta ad alti livelli come negli ultimi anni, bisogna avere pazienza e vedere dove e come si potrà intervenire per tornare in alto in classifica".

Su Francesco Pio Esposito: "Ha un avvenire incredibile, soprattutto per la Nazionale. Come Camarda ha dei mezzi importanti. Hanno entrambi fisicità e soprattutto cattiveria nell'attaccare la porta. Bisogna avere pazienza. Ci sono tanti stranieri che arrivano qua in Italia e vengono messi davanti ai nostri talenti italiani. Bisogna invece avere il coraggio di lanciarli. Comunque Bonny mi ha sorpreso, l'anno scorso l'ho visto a Parma e sta facendo molto bene. Sia lui che Esposito sono due pedine fondamentali per l'Inter quando Lautaro e Thuram non saranno in forma".

La Juventus non decolla: "Momento difficile per la Juve, ci vorrà del tempo. Subentrare non è la stessa cosa di iniziare la stagione dal primo giorno. Anche i grandi allenatori come Spalletti hanno bisogno di tempo".

Il parere di Ganz su Vlahovic: "Per me è fortissimo, è un titolare inamovibile. Ha grandi qualità tecniche e morali, a Firenze si è vista la personalità con cui ha giocato in uno stadio che lo ha fischiato tutto il tempo. Vlahovic è il punto di partenza di questa Juve, per me è uno degli attaccanti più forti in Europa, nessuno me lo leva dalla testa".

Gimenez è un attaccante da Milan? "Il messicano è stato un acquisto importante. Con questo modo di giocare di Allegri, fatto di contropiedi e ripartenze, forse lui si ritrova fuori dal gioco. Ma è un attaccante puro: se viene servito lontano dalla porta è determinante, fuori dall'area fa più difficoltà".

Articoli correlati
Ganz sul derby: "Lautaro e Leao divertono, Gimenez e Nkunku si sbloccheranno" Ganz sul derby: "Lautaro e Leao divertono, Gimenez e Nkunku si sbloccheranno"
Inter-Milan, parla l'uomo derby Maurizio Ganz: "Oggi sarei titolare in entrambe le... Inter-Milan, parla l'uomo derby Maurizio Ganz: "Oggi sarei titolare in entrambe le squadre"
Ganz: "Inter o Milan? Oggi sarei titolare in entrambe, nel derby sempre decisivo"... Ganz: "Inter o Milan? Oggi sarei titolare in entrambe, nel derby sempre decisivo"
Altre notizie Serie A
Tacchinardi: "La Juve è aspettative e pressioni. Questo è il momento cruciale della... Tacchinardi: "La Juve è aspettative e pressioni. Questo è il momento cruciale della stagione"
Juventus, Spalletti pensa a cambi in attacco: per il Bodo/Glimt si scalda Conceiçao... Juventus, Spalletti pensa a cambi in attacco: per il Bodo/Glimt si scalda Conceiçao
Bologna, Freuler verso l'esclusione dalla lista UEFA. Al suo posto Sulemana Bologna, Freuler verso l'esclusione dalla lista UEFA. Al suo posto Sulemana
L'Inter da due estati rinvia la questione portiere. E adesso ne paga le conseguenze... L'Inter da due estati rinvia la questione portiere. E adesso ne paga le conseguenze
Juventus, adesso David e Openda sono casi: solo 2' in campo al Franchi Juventus, adesso David e Openda sono casi: solo 2' in campo al Franchi
Roma, Gasperini: "Mai avuti dubbi su Wesley, El Ayanoui è in grande condizione" Roma, Gasperini: "Mai avuti dubbi su Wesley, El Ayanoui è in grande condizione"
L'ex Ganz: "Il Milan può vincere lo scudetto. Ecco qual è l'unico problema in questo... L'ex Ganz: "Il Milan può vincere lo scudetto. Ecco qual è l'unico problema in questo momento"
Juventus, Gatti influenzato è in dubbio: due le alternative per la difesa di Spalletti... Juventus, Gatti influenzato è in dubbio: due le alternative per la difesa di Spalletti
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Serie A, 12^ giornata LIVE: il piano di Baroni per rimpiazzare Simeone
3 Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola è la certezza
4 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
5 Maignan e Pulisic mandano l'Inter all'Inferno. E Allegri a fine gara applaude ancora Filippi
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter da due estati rinvia la questione portiere. E adesso ne paga le conseguenze
Immagine top news n.1 Milan, tante altre cose che son sempre le stesse. E guardate bene la classifica
Immagine top news n.2 Buffon invita la Serie A allo stage per l'Italia: "Avere i ragazzi a febbraio sarebbe un segnale"
Immagine top news n.3 L'Inter cade ancora nel derby. Per Chivu gli scontri diretti sono un rompicapo
Immagine top news n.4 La Serie A ha una nuova capolista in solitaria dopo la domenica della 12^ giornata: è la Roma
Immagine top news n.5 Maignan e Pulisic mandano l'Inter all'Inferno. E Allegri a fine gara applaude ancora Filippi
Immagine top news n.6 L'Inter nel derby convince, ma non vince: Chivu difende Sommer e spiega il cambio di Lautaro
Immagine top news n.7 Inter-Milan, o la grande differenza tra avere Maignan e Sommer. L’hanno capita Allegri e Chivu
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.2 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.3 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Spalletti pensa a cambi in attacco: per il Bodo/Glimt si scalda Conceiçao
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Freuler verso l'esclusione dalla lista UEFA. Al suo posto Sulemana
Immagine news Serie A n.3 L'Inter da due estati rinvia la questione portiere. E adesso ne paga le conseguenze
Immagine news Serie A n.4 Juventus, adesso David e Openda sono casi: solo 2' in campo al Franchi
Immagine news Serie A n.5 Roma, Gasperini: "Mai avuti dubbi su Wesley, El Ayanoui è in grande condizione"
Immagine news Serie A n.6 L'ex Ganz: "Il Milan può vincere lo scudetto. Ecco qual è l'unico problema in questo momento"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, blitz dei tifosi a Bogliasco prima della Juve Stabia: "Tirate fuori gli attributi"
Immagine news Serie B n.2 Martorelli: "Delusione Palermo. La Samp? I segnali c'erano dallo scorso anno"
Immagine news Serie B n.3 Bari, allarme rientrato per Dorval: già ieri si è allenato regolarmente, tornerà titolare
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Sampdoria-Juve Stabia: sfida a distanza tra Coda e Gabrielloni
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Zaro dopo il Monza: "Usciamo dal campo a testa alta e con qualche rammarico"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Okwonkwo non incide. A gennaio potrebbe salutare il club abruzzese
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, giovane calciatore vittima di un'aggressione: il comunicato del club bianconero
Immagine news Serie C n.2 Catania, Toscano: "Non siamo la squadra più forte ma vogliamo arrivare davanti"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Liverani: "Squadra costruita il 2 settembre. Vedo un gruppo in crescita"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, 180 minuti per capire il reale valore della rosa. Inglese ancora tra i flop
Immagine news Serie C n.5 Serie C, si chiude la 15ª giornata: scontro diretto Livorno-Torres. Vis Pesaro a Perugia
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Ferrari carica i suoi: "Sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.2 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.3 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Vergognoso l'atteggiamento della Juve. FVS? Assurdo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…