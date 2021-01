Gasperini torna sul 2-2 di Bologna: "Parlate di inciampo, ma abbiamo dominato in lungo e largo"

L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è tornato anche sul pareggio in rimonta subito a Bologna nella conferenza stampa di presentazione della gara di domani col Sassuolo: "Parlate di inciampo a Bologna, ma la squadra ha dominato in lungo e in largo, poi è arrivato il 2-2. Difficilmente si vedono differenze così: il Bologna ha recuperato, ma l'Atalanta ha fatto un'ottima gara. Non siamo riusciti a portare a casa i tre punti e ognuno vede a proprio modo le cose. Per me l'Atalanta ha fatto una grande partita, domani si riparte dal Sassuolo", le dichiarazioni del tecnico nerazzurro.