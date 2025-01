Ufficiale Genoa, acquisto per il futuro: preso Ellertsson. Il centrocampista resta in prestito al Venezia

Mikael Egill Ellertsson è un nuovo giocatore del Genoa, ma in questa seconda parte di stagione resterà in prestito al Venezia, squadra da cui il Grifone ha acquistato il centrocampista islandese. Come si apprende dal sito della Lega Serie A, il Genoa ha acquistato il cartellino del classe 2002 a titolo definitivo, lasciandolo poi in prestito fino al termine della stagione. Il giocatore ni giorni scorsi è arrivato a Genova per svolgere le visite mediche rito e firmare il contratto con la sua nuova squadra.

Le statistiche della stagione

Nella stagione in corso, il centrocampista ha totalizzato 21 presenze con due reti e un assist per complessivamente 1453 minuti disputati fra campionato e Coppa Italia. In Nazionale ha collezionato invece quattro gettoni nella Lega B di Nations League con un assist nel match poi vinto per 2-0 contro il Montenegro.