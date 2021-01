Genoa, ad un passo il ritorno di Niang. Scamacca può partire, c'è l'ipotesi del rientro al Sassuolo

Il Genoa è pronto a riaccogliere M'Baye Niang in rossoblù dopo cinque anni: il francese torna dal Rennes in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Il senegalese sembra in vantaggio su Lammmers, per cui oggi c'è stato un incontro. Contestualmente parte Gianluca Scamacca, ma non in direzione Juventus: in questo momento il Sassuolo non ha in mano l'offerta giusta per far partire il giovane attaccante, quindi ha deciso di richiamarlo alla base e metterlo a disposizione di De Zerbi, alle prese con tanti infortuni nel reparto avanzato. Da capire se l'intenzione dei neroverdi è trattenere l'ex PSV anche oltre il 1° febbraio.