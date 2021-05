Genoa-Atalanta, le formazioni ufficiali: Ballardini cambia molto, Gasperini schiera Miranchuk

La qualificazione alla Champions è a pochi metri. La finale di Coppa Italia è ancora lontana. Prima di pensare alla super partita di mercoledì prossimo contro la Juventus, l'Atalanta deve pensare al presente che si chiama Genoa. Questo pomeriggio la truppa nerazzurra sarà impegnata al "Ferraris" contro un Grifone che nell'ultimo turno di campionato ha festeggiato l'aritmetica salvezza. Gian Piero Gasperini cambia poco schierando Miranchuk al fianco di Zapata in attacco con Malinovskyi ad agire sulla trequarti. Per il resto nessuna variazione con Hateboer e Gosens sulle fasce e in mezzo De Roon e Freuler mentre in difesa davanti a Gollini la difesa a tre con Toloi, Romero e Djimsiti. Davide Ballardini invece cambia molto rispetto alla tradizionale formazione. In porta c’è Marchetti con Onguené, Radovanovic e Masiello in difesa. A centrocampo non c’è Badelj ma Rovella mentre Strootman va in panchina con Zajc e Melegoni in campo. Sulle corsie ci sono Ghigione e Cassata con Destro e Pjaca in attacco.

Genoa (3-5-2): Marchetti; Onguéné; Radovanovic; Masiello; Ghiglione, Zajc, Rovella, Melegoni, Cassata; Destro, Pjaca.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Miranchuk, Zapata.