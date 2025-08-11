Ufficiale Genoa, colpo in prospettiva per il centrocampo: arriva Gael Lafont dal Marsiglia

"Buona fortuna Gaël Lafont. Il centrocampista francese si impegna con il Genoa". Con questa breve nota il Marsiglia ha annunciato sul proprio profilo Instagram la cessione del centrocampista classe 2006 al club ligure.

Nato il 7 giugno 2006 ad Aix-en-Provence, Lafont è un centrocampista francese di 19 anni, alto 1,75 m e peso 59 kg ed è considerato dagli addetti ai lavori un talento molto promettente del calcio francese. Mancino, si distingue per tecnica raffinata, visione di gioco e intelligenza tattica. Gioca prevalentemente come centrocampista centrale o box-to-box, con capacità di collegare difesa e attacco grazie a passaggi precisi e movimenti senza palla. La sua abilità nel controllo e nel dribbling in spazi stretti richiama uno stile da futsal, mentre la sua versatilità gli permette di agire anche come "falso 10".

Tra i punti di forza spiccano compostezza sotto pressione e letture di gioco avanzate, con paragoni a Thiago per visione di gioco complessiva. Tuttavia, deve migliorare fisicità, resistenza e costanza nel finalizzare. Formatosi nell’academy dell’OM, ha debuttato in prima squadra nel 2024 contro il Benfica in Europa League e in Ligue 1 contro il PSG. Ha rappresentato la Francia U19 in competizioni internazionali, accumulando esperienza in National 3 (10 presenze, 793 minuti).