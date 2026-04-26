Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Genoa-Como 0-2, le pagelle: Douvikas e Diao a segno, Vitinha non lascia il segno

Genoa-Como 0-2, le pagelle: Douvikas e Diao a segno, Vitinha non lascia il segnoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 17:10Serie A
Andrea Piras
fonte dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

Risultato finale: Genoa-Como 0-2

GENOA
Bijlow 6 - Può poco sul gol di Douvikas, che stacca con troppa libertà all’interno dell’area di rigore. Preciso quando deve far partire il gioco. Molto freddo con i piedi nel cercare i compagni. Dal 46’ Leali 6 - La ruggine si vede nelle primissime uscite non proprio precise. Si prende qualche rischio di troppo impostazione l’azione palla al piede ma alla fine riesce comunque ad essere preciso. Nulla può sulla rete di Diao.

Marcandalli 6 - Anche lui è molto alto nell’andare in pressione sui giocatori del Como specialmente su Baturina che è un cliente assai ostico. Si sgancia spesso sulla destra anche se non sempre è preciso nei suggerimento ai compagni.

Ostigard 6 - Quando mette il fisico è difficile andargli via. Si fa sempre trovare pronto sugli spunti offensivi degli uomini di Cesc Fabregas. Un po’ statico come tutta la difesa in occasione della rete del 2-0.

Otoa 5 - E’ la sorpresa di questo pomeriggio targata mister De Rossi. Va a prendere Nico Paz persino nella sua metà campo costringendo l’argentino ad essere molto basso specie in fase di costruzione dell’azione ma perde Douvikas in occasione del vantaggio del Como. Dal 58’ Messias 6 - Si fa dare il pallone spesso cercando di velocizzare la manovra anche se la difesa del Como controlla molto bene.

Vasquez 6 - Gioca più largo in una difesa a quattro. Il capitano deve avere a che fare contro un avversario come Diao che quando accelera è difficile da tenere. Gioca molto alto sovrapponendosi ad Ellertsson nel cercare il fondo per il cross.

Sabelli 6,5 - Torna come esterno destro ma questa volta di centrocampo. Sbaglia niente contro i portatori di palla del Como. Sempre molto propositivo sulla sua corsia, non si risparmia nemmeno in fase di pressione. Dall’82’ Cornet s.v.

Frendrup 6 - Tarda la chiusura di Da Cunha che va al cross per la rete di Douvikas, abile poi a sbloccare l’incontro. Per il resto sempre molto attivo e reattivo nell’andare a chiudere le azioni offensive avversarie anche se Paz ogni tanto lo fa ammattire.

Amorim 6 - Confermato dopo la presenza dal primo minuto in quel di Pisa. Contro il 10 lariano vale lo stesso discorso per Frendrup ma più per la qualità dell’avversario che per demeriti suoi. Si abbassa molto per iniziare l’azione dalla sua area di rigore con personalità ma nella fase difensiva viene superato spesso. Dal 70’ Malinovskyi 5,5 - Cerca di divincolarsi fra le marcature cercando la conclusione con il mancino dalla distanza che però viene rimpallato ma poco più.

Ellertsson 6 - E’ il jolly di Daniele De Rossi. Posizionato questa volta sull’esterno di sinistra in un centrocampo a quattro. Cerca spesso la sterzata verso il centro per dare spazio alla sovrapposizione di Vasquez. Attento anche in fase difensiva su Diao.

Vitinha 5,5 - Prova a far valere la sua rapidità sui passaggi in verticale. La prima occasione del match porta la sua firma quando aggira Butez ma poi non riesce ad indirizzare il pallone in porta. Abile ad intercettare il passaggio orizzontale dell’estremo difensore lariano ma è sfortunatissimo scivolando sul più bello.

Ekhator 6 - I palloni giocabili non sono tantissimi ma il giovane e promettente attaccante rossoblù cerca comunque di svariare su entrambi i fronti d’attacco per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria. Partita generosa. Dal 70’ Colombo 5,5 - Anche lui si muove molto su tutto il fronte offensivo ma non è fortunato nell’andare alla conclusione.

Daniele De Rossi 6 - Cambia il suo Genoa adattandosi all’avversario passando alla difesa a quattro ma impostando il gioco a tre dietro. Il Como è un avversario di qualità e la sua squadra prova a chiudere tutti i varchi ma alla fine la maggior qualità dell’avversario ha la meglio.

COMO (a cura di Lorenzo De Angelis)
Butez 5.5 - Di parate clamorose sue non se ne ricordano, a differenza di qualche sbavatura di troppo che poteva costare cara al Como.

Smolcic 6 - Fa il suo, anche in maniera discreta, commettendo però qualche errore in fase di costruzione.

Ramon 5.5 - In difficoltà in fase di costruzione. Meglio in quella di ripiego.

D. Carlos 5 - Vitinha gli ha creato più di qualche problema. Dal 58’ Kempf 6 - Riesce ad annullare prima Ekhator, poi Vitinha ed infine Colombo, facendo meglio del compagno.

Valle 6 - Grande corsa e sostanza sulla fascia sinistra, dove macina chilometri su chilometri. Cala un pò nella ripresa.

Perrone 6 - Solita partita ordinata. Con Da Cunha si completa alla perfezione.

Da Cunha 6.5 - L’assist per Douvikas è di pregevole fattura. Bravo nel dare equilibrio alla sua squadra, è difatti ovunque.

Diao 6 — Non impeccabile oggi, soprattutto nell’uno contro uno, eppure riesce a metterci lo zampino segnando un gol importantissimo. Dal 81’ Van der Brempt s.v.

Paz 6 - Soliti 45 minuti di qualità, dove ha sfiorato anche il gol. Esce per infortunio. Dal 45’ Caqueret 6 - Meno qualità e pericolosità rispetto a Nico Paz, ma riesce comunque ad essere decisivo con quella zampata che diventa un assist per lo 0-2 di Diao.

Baturina 6.5 - Si vede poco per gran parte della partita, poi decide di prendersi la scena con una grande giocata in occasione dello 0-2. Dal 94’ Kuhn S.V.

Douvikas 7 - Spicca il volo portando in vantaggio i suoi. Fa una partita ottima, soprattutto spalle alla porta. Dai 81’ Morata s.v.

Cesc Fabregas 6 - Il suo Como soffre ma è spietato quando deve, soprattutto nel secondo tempo. Bravo nel tenere sempre alto il livello di attenzione nei suoi giocatori.

Articoli correlati
Como, Fabregas: "Oggi la squadra ha dimostrato chi è. Guarderò Milan-Juve perché..."... Como, Fabregas: "Oggi la squadra ha dimostrato chi è. Guarderò Milan-Juve perché..."
Genoa, Vasquez: "Un orgoglio avere una tifoseria così. Non molliamo mai" Genoa, Vasquez: "Un orgoglio avere una tifoseria così. Non molliamo mai"
De Rossi: "Il Genoa mi è entrato dentro". E si commuove per l'Ostiamare De Rossi: "Il Genoa mi è entrato dentro". E si commuove per l'Ostiamare
Altre notizie Serie A
Como, fra poco Fabregas in conferenza stampa dopo la sfida contro il Genoa Live TMWComo, fra poco Fabregas in conferenza stampa dopo la sfida contro il Genoa
Che Adams: "Con D'Aversa più chiarezza in quello che facciamo, stiamo giocando meglio"... Che Adams: "Con D'Aversa più chiarezza in quello che facciamo, stiamo giocando meglio"
Como, Fabregas: "Era importante rialzare la testa dopo la Coppa Italia. Siamo stati... Como, Fabregas: "Era importante rialzare la testa dopo la Coppa Italia. Siamo stati bravi"
Genoa, Vasquez: "Un orgoglio avere una tifoseria così. Non molliamo mai" Live TMWGenoa, Vasquez: "Un orgoglio avere una tifoseria così. Non molliamo mai"
Torino, D'Aversa: "Vlasic è già in un grande club. Può giocare in uno top, con grandi... Torino, D'Aversa: "Vlasic è già in un grande club. Può giocare in uno top, con grandi campioni"
Inter, Zielinski: "Siamo vicini al titolo, dovremo dare il massimo ora" Inter, Zielinski: "Siamo vicini al titolo, dovremo dare il massimo ora"
Marotta sul caso Rocchi: "Inter estranea ai fatti. Non abbiamo arbitri graditi e... Marotta sul caso Rocchi: "Inter estranea ai fatti. Non abbiamo arbitri graditi e non graditi"
Torino, Adams sul sogno Scozia: "Ora penso alla Serie A" Torino, Adams sul sogno Scozia: "Ora penso alla Serie A"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Gasp e il sogno zona Champions. Friedkin non lo lasci padrone della Roma. Cittì azzurro: meglio Allegri di Conte. Bologna-Italiano, una storia finita. Tra Grosso e Vanoli potrebbe spuntare Sarri
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Marotta sul caso Rocchi: "Inter estranea ai fatti. Non abbiamo arbitri graditi e non graditi"
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 34ª giornata di campionato
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: il Como riaggancia la Roma e mette pressione a Spalletti
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: Fiorentina vicina al traguardo, il Sassuolo resta decimo
Immagine top news n.4 Fiorentina e Sassuolo non si fanno male: lo 0-0 del Franchi avvicina i viola alla salvezza
Immagine top news n.5 Simonelli sul caso Rocchi: "No ai giudizi affrettati, la regolarità del campionato non è in dubbio"
Immagine top news n.6 I tifosi della Juve caricano la squadra in vista del Milan: "Vogliamo l'Europa, fuori i c***ioni"
Immagine top news n.7 AS dà l'annuncio: il Real Madrid esercita l'opzione per il riacquisto di Nico Paz
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico
Immagine news podcast n.2 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
Immagine news podcast n.3 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti-Allegri, ecco chi tornerà a vincere prima secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.3 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Zielinski si gode la nuova vita da play: "Una fortuna giocare lì, quest'anno mi è piaciuto di più"
Immagine news Serie A n.2 Como, Fabregas: "Oggi la squadra ha dimostrato chi è. Guarderò Milan-Juve perché..."
Immagine news Serie A n.3 Torino, Che Adams: "Con D'Aversa più chiarezza in quello che facciamo, stiamo giocando meglio"
Immagine news Serie A n.4 Como, Fabregas: "Era importante rialzare la testa dopo la Coppa Italia. Siamo stati bravi"
Immagine news Serie A n.5 Genoa, Vasquez: "Un orgoglio avere una tifoseria così. Non molliamo mai"
Immagine news Serie A n.6 Torino, D'Aversa: "Vlasic è già in un grande club. Può giocare in uno top, con grandi campioni"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Stoccarda, il pareggio con il Werder Brema vale il quarto posto: finisce 1-1
Immagine news Serie B n.2 Empoli in crisi, c'è da salvare una stagione. E vincere, adesso, diventa l'unica cosa che conta
Immagine news Serie B n.3 Bari nel caos completo. Non trema solo Longo, ma tutto il club: il 1° maggio può esser retrocessione
Immagine news Serie B n.4 Entella, la carica di Cuppone: "Faremo di tutto per cercare di salvarci il prima possibile"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, un punto verso l'obiettivo: contro il Sudtirol l'occasione per chiudere i conti
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Cherubini: "Punto importante che ci avvicina al nostro obiettivo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Torres, Greco non ci sta: "Il finale di Pesaro? È meglio se sto zitto. Pensiamo ai playout"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, è terminato il Girone B: ecco gli accoppiamenti playoff e la sfida playout
Immagine news Serie C n.3 L'Arezzo conquista la Serie B. Tutti i marcatori amaranto di questa esaltante cavalcata
Immagine news Serie C n.4 La vera benzina dell'Arezzo: la voglia di riscatto. Da Cianci a Di Chiara, tutti a caccia della Serie B
Immagine news Serie C n.5 'Ogni maledetto'...4 febbraio. L'Arezzo centra la B: la rivincita di Bucchi dopo due anni di buio
Immagine news Serie C n.6 Cutolo e i colpi da maestro nel mercato di gennaio: come si è rinforzato l'Arezzo per la B
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Torino-Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Bologna-Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A femminile, si chiude la 19ª giornata: alle 18.00 Fiorentina-Ternana
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Rossettini dopo la vittoria con la Juve: "Con loro un conto aperto da inizio stagione"
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Inter vince in rimonta, 2-1 in casa del Genoa. La Roma è distante 6 punti
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Piovani con Magull e Wullaert in attacco
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A femminile, colpo della Roma contro la Juventus: pareggio 0-0 fra Milan e Napoli
Immagine news Calcio femminile n.6 Sassuolo, Carnevali: "La Lega femminile funziona se la Serie A obbliga tutti i club"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?