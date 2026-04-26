Genoa-Como 0-2, le pagelle: Douvikas e Diao a segno, Vitinha non lascia il segno

Risultato finale: Genoa-Como 0-2

GENOA

Bijlow 6 - Può poco sul gol di Douvikas, che stacca con troppa libertà all’interno dell’area di rigore. Preciso quando deve far partire il gioco. Molto freddo con i piedi nel cercare i compagni. Dal 46’ Leali 6 - La ruggine si vede nelle primissime uscite non proprio precise. Si prende qualche rischio di troppo impostazione l’azione palla al piede ma alla fine riesce comunque ad essere preciso. Nulla può sulla rete di Diao.

Marcandalli 6 - Anche lui è molto alto nell’andare in pressione sui giocatori del Como specialmente su Baturina che è un cliente assai ostico. Si sgancia spesso sulla destra anche se non sempre è preciso nei suggerimento ai compagni.

Ostigard 6 - Quando mette il fisico è difficile andargli via. Si fa sempre trovare pronto sugli spunti offensivi degli uomini di Cesc Fabregas. Un po’ statico come tutta la difesa in occasione della rete del 2-0.

Otoa 5 - E’ la sorpresa di questo pomeriggio targata mister De Rossi. Va a prendere Nico Paz persino nella sua metà campo costringendo l’argentino ad essere molto basso specie in fase di costruzione dell’azione ma perde Douvikas in occasione del vantaggio del Como. Dal 58’ Messias 6 - Si fa dare il pallone spesso cercando di velocizzare la manovra anche se la difesa del Como controlla molto bene.

Vasquez 6 - Gioca più largo in una difesa a quattro. Il capitano deve avere a che fare contro un avversario come Diao che quando accelera è difficile da tenere. Gioca molto alto sovrapponendosi ad Ellertsson nel cercare il fondo per il cross.

Sabelli 6,5 - Torna come esterno destro ma questa volta di centrocampo. Sbaglia niente contro i portatori di palla del Como. Sempre molto propositivo sulla sua corsia, non si risparmia nemmeno in fase di pressione. Dall’82’ Cornet s.v.

Frendrup 6 - Tarda la chiusura di Da Cunha che va al cross per la rete di Douvikas, abile poi a sbloccare l’incontro. Per il resto sempre molto attivo e reattivo nell’andare a chiudere le azioni offensive avversarie anche se Paz ogni tanto lo fa ammattire.

Amorim 6 - Confermato dopo la presenza dal primo minuto in quel di Pisa. Contro il 10 lariano vale lo stesso discorso per Frendrup ma più per la qualità dell’avversario che per demeriti suoi. Si abbassa molto per iniziare l’azione dalla sua area di rigore con personalità ma nella fase difensiva viene superato spesso. Dal 70’ Malinovskyi 5,5 - Cerca di divincolarsi fra le marcature cercando la conclusione con il mancino dalla distanza che però viene rimpallato ma poco più.

Ellertsson 6 - E’ il jolly di Daniele De Rossi. Posizionato questa volta sull’esterno di sinistra in un centrocampo a quattro. Cerca spesso la sterzata verso il centro per dare spazio alla sovrapposizione di Vasquez. Attento anche in fase difensiva su Diao.

Vitinha 5,5 - Prova a far valere la sua rapidità sui passaggi in verticale. La prima occasione del match porta la sua firma quando aggira Butez ma poi non riesce ad indirizzare il pallone in porta. Abile ad intercettare il passaggio orizzontale dell’estremo difensore lariano ma è sfortunatissimo scivolando sul più bello.

Ekhator 6 - I palloni giocabili non sono tantissimi ma il giovane e promettente attaccante rossoblù cerca comunque di svariare su entrambi i fronti d’attacco per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria. Partita generosa. Dal 70’ Colombo 5,5 - Anche lui si muove molto su tutto il fronte offensivo ma non è fortunato nell’andare alla conclusione.

Daniele De Rossi 6 - Cambia il suo Genoa adattandosi all’avversario passando alla difesa a quattro ma impostando il gioco a tre dietro. Il Como è un avversario di qualità e la sua squadra prova a chiudere tutti i varchi ma alla fine la maggior qualità dell’avversario ha la meglio.

COMO (a cura di Lorenzo De Angelis)

Butez 5.5 - Di parate clamorose sue non se ne ricordano, a differenza di qualche sbavatura di troppo che poteva costare cara al Como.

Smolcic 6 - Fa il suo, anche in maniera discreta, commettendo però qualche errore in fase di costruzione.

Ramon 5.5 - In difficoltà in fase di costruzione. Meglio in quella di ripiego.

D. Carlos 5 - Vitinha gli ha creato più di qualche problema. Dal 58’ Kempf 6 - Riesce ad annullare prima Ekhator, poi Vitinha ed infine Colombo, facendo meglio del compagno.

Valle 6 - Grande corsa e sostanza sulla fascia sinistra, dove macina chilometri su chilometri. Cala un pò nella ripresa.

Perrone 6 - Solita partita ordinata. Con Da Cunha si completa alla perfezione.

Da Cunha 6.5 - L’assist per Douvikas è di pregevole fattura. Bravo nel dare equilibrio alla sua squadra, è difatti ovunque.

Diao 6 — Non impeccabile oggi, soprattutto nell’uno contro uno, eppure riesce a metterci lo zampino segnando un gol importantissimo. Dal 81’ Van der Brempt s.v.

Paz 6 - Soliti 45 minuti di qualità, dove ha sfiorato anche il gol. Esce per infortunio. Dal 45’ Caqueret 6 - Meno qualità e pericolosità rispetto a Nico Paz, ma riesce comunque ad essere decisivo con quella zampata che diventa un assist per lo 0-2 di Diao.

Baturina 6.5 - Si vede poco per gran parte della partita, poi decide di prendersi la scena con una grande giocata in occasione dello 0-2. Dal 94’ Kuhn S.V.

Douvikas 7 - Spicca il volo portando in vantaggio i suoi. Fa una partita ottima, soprattutto spalle alla porta. Dai 81’ Morata s.v.

Cesc Fabregas 6 - Il suo Como soffre ma è spietato quando deve, soprattutto nel secondo tempo. Bravo nel tenere sempre alto il livello di attenzione nei suoi giocatori.