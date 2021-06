Genoa, continua la caccia al portiere: spunta anche il nome di Silvestri

In casa Genoa è ancora caccia al portiere. Ballardini non ha ancora perso le speranze di riavere Mattia Perin, ma tutto passa dalla Juventus. Per questo - come riporta Tuttosport - il Grifone continua a guardarsi intorno. Dopo i nomi di Sepe, Sirigu e Joronen, sotto i riflettori del Genoa è finito Marco Silvestri, portiere del Verona cercato anche dall'Inter.