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Genoa, Cuenca saluta e approda al Celta: il paraguaiano giocherà nella squadra B

Genoa, Cuenca saluta e approda al Celta: il paraguaiano giocherà nella squadra B TUTTOmercatoWEB
Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 18:40Serie A

Cambio di casacca per Hugo Cuenca. Il calciatore ex Milan si trasferisce al Celta Vigo in prestito con diritto di riscatto dal Genoa. Questo il comunicato del club galiziano pubblicato sul sito ufficiale: "Il Celta e il Genoa CFC hanno raggiunto un accordo per il prestito con diritto di riscatto di Hugo Cuenca, che andrà a rinforzare l'attacco della squadra B del Celta in questa entusiasmante stagione 2026/27.

Nato a Coronel Oviedo, Cuenca è cresciuto nelle giovanili del Deportivo Capiatá prima di approdare in Europa, nel settore giovanile del Milan. Nel 2025 ha firmato con il Genoa e la scorsa stagione ha giocato in prestito al Burgos CF, dove ha continuato ad acquisire esperienza nel calcio spagnolo. È anche un nazionale maggiore del Paraguay dal 2024.

Il centrocampista offensivo mancino, che può giocare anche sulle fasce grazie alla sua capacità di superare le linee difensive, si distingue per la visione di gioco e la capacità di dialogare con i compagni, qualità che lo rendono un giocatore di grande potenziale, in grado di portare creatività e imprevedibilità all'attacco del Celta Fortuna. Il club dà il benvenuto al giocatore e gli augura ogni successo per il suo debutto in Segunda División. Benvenuto, Hugo! Benvenuto, Hugo!".

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