Genoa, allenamento della vigilia: progressi per Cuenca. La situazione dall'infermeria

Allenamento mattutino per il Genoa. La squadra di Daniele De Rossi ha trascorso la vigilia di Natale in campo al "Signorini" per una seduta intensa di lavoro in vista della sfida in programma lunedì prossimo all'Olimpico contro la Roma. Archiviata la beffa contro l'Atalanta è il momento di mettere benzina nelle gambe e preparare tatticamente la sfida contro i giallorossi, gara che non sarà non come le altre per il tecnico rossoblù.

Partitelle alla presenza della dirigenza

L'allenatore rossoblù ha dato appuntamento ai suoi ragazzi prima in palestra per una fase di riscaldamento e successivamente sul terreno di gioco per una serie di sviluppi tecnico-tattici. Alla presenza della dirigenza, il gruppo si è poi cimentato in una serie di partitelle.

Cinque ai box

Non arrivano novità rilevanti dall’infermeria. Proseguono i lavori a parte Albert Gronbaek, Junior Messias, Benjamin Siegrist e Morten Thorsby. I quattro non saranno sicuramente della partita così come Hugo Cuenca che però è parso comunque in miglioramento. Abbracci e sorrisi al triplice fischio di DDR che ha posto fine alla razione di lavoro odierna. Occasione per scambiarsi gli auguri di buon Natale e dare poi appuntamento sempre a Pegli nel giorno di Santo Stefano per proseguire la marcia di avvicinamento alla sfida nella Capitale.