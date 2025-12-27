TMW Genoa, due recuperi per De Rossi: Thorsby e Cuenca si allenano con il gruppo

Le festività portano buone notizie a mister De Rossi. Il Genoa ha ripreso ad allenarsi nel giorno di Santo Stefano al "Signorini" di Pegli per preparare la sfida di lunedì sera all'Olimpico contro la Roma. Una partita che, ovviamente, non sarà come le altre per il tecnico rossoblù che tornerà per la prima volta nella Capitale con una maglia che non sia quella giallorossa. Una partita che il Grifone dovrà giocare con il piglio delle ultime uscite ufficiali per cercare di portare a casa punti pesanti per la zona bassa della classifica.

Due recuperi per De Rossi

E nella giornata di oggi si sono visti dei progressi per quanto riguarda alcuni giocatori che erano ai box per infortunio. Hugo Cuenca e Morten Thorsby infatti si sono aggregati al gruppo per la giornata di oggi e vedono aumentare sensibilmente le proprie chance di far parte della spedizione che volerà alla volta di Roma. Il centrocampista norvegese era uscito dal campo contro l'Atalanta con una distrazione muscolare alla spalla ma in questi giorni ci sono stati dei progressi importanti.

Gli altri indisponibili

Proseguono invece i rispettivi iter di recupero invece Albert Gronbaek, Junior Messias, Maxwel Cornet e Benjamin Siegrist mentre Jean Onana è sempre impegnato con il Camuerun in Coppa d'Africa. Questi saranno i sicuri assenti nel monday night contro gli uomini di Gasperini.