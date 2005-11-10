Genoa, El Shaarawy emozionato: "Ero alla Roma fino a pochi mesi fa. Ci sarà da battagliare"

Dopo 10 anni con indosso la maglia della Roma, Stephan El Shaarawy ha salutato per approdare al Genoa in estate. Lì dove tutto è iniziato, prima di spiccare il volo al Milan e sviluppare la sua lunga carriera da calciatore. Questa sera in campo da scelta titolare di Daniele De Rossi per sfidare i giallorossi all'Olimpico, racconta le emozioni da grande ex ai microfoni di Sky Sport.

A partire dal momento emozionante, a contatto con i suoi ex tifosi romanisti: "Che mi rimane? Tanto, tantissime emozioni ed è successo tutto fino a pochi mesi fa. Mi concedo qualche minuto per guardare lo stadio ma in campo ci sarà da battagliare e prendere tre punti importantissimi".

La vittoria con la Fiorentina vi ha dato rinnovate energie?

"Sì, una vittoria fondamentale, per tornare a vincere in campionato. Non avevamo ancora vinto. Oggi non sarà facile visto l'avversario: nonostante le assenze, la Roma resta fortissima. Cercheremo di ottenere punti".