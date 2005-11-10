Genoa, El Shaarawy emozionato: "Ero alla Roma fino a pochi mesi fa. Ci sarà da battagliare"
Yvonne Alessandro
Dopo 10 anni con indosso la maglia della Roma, Stephan El Shaarawy ha salutato per approdare al Genoa in estate. Lì dove tutto è iniziato, prima di spiccare il volo al Milan e sviluppare la sua lunga carriera da calciatore. Questa sera in campo da scelta titolare di Daniele De Rossi per sfidare i giallorossi all'Olimpico, racconta le emozioni da grande ex ai microfoni di Sky Sport.
A partire dal momento emozionante, a contatto con i suoi ex tifosi romanisti: "Che mi rimane? Tanto, tantissime emozioni ed è successo tutto fino a pochi mesi fa. Mi concedo qualche minuto per guardare lo stadio ma in campo ci sarà da battagliare e prendere tre punti importantissimi".
La vittoria con la Fiorentina vi ha dato rinnovate energie?
"Sì, una vittoria fondamentale, per tornare a vincere in campionato. Non avevamo ancora vinto. Oggi non sarà facile visto l'avversario: nonostante le assenze, la Roma resta fortissima. Cercheremo di ottenere punti".