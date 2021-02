Genoa, il prestito di Scamacca non è gratuito: bonus da 600mila euro già versati al Sassuolo

Secondo quanto affermato dall'edizione di Genova de La Repubblica, il prestito di Gianluca Scamacca dal Sassuolo al Genoa non sarebbe a costo zero come si pensava inizialmente. Nel contratto infatti, sono presenti dei bonus a presenza, 40mila euro se gioca almeno un tempo, e a gol, 30mila euro a marcatura. I neroverdi, grazie a queste clausole, hanno già incassato più di 600mila euro, per l'esattezza 620mila, provenienti da presenze (440mila) e dai gol (180mila).