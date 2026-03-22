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Genoa, occhi su Tonoli del Modena: ieri osservatori al Braglia
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Il Genoa guarda in casa Modena, a caccia di rinforzi. Per il club rossoblu ieri erano presenti al Braglia alcuni emissari, nel mirino il difensore Daniel Tonoli, protagonista di prestazioni importanti nel campionato di Serie B.
Al momento il Modena non sembra intenzionato ad intavolare trattative. La valutazione è di circa 5 milioni. Situazione che potrebbe essere approfondita nelle prossime settimane. Intanto il Genoa prende nota, occhi su Daniel Tonoli…
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