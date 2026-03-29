Modena, Tonoli nel mirino di tre club di Serie A: la valutazione è attorno ai 5 milioni

In queste ultime sette gare della stagione regolare di Serie B, il Modena deve infatti recuperare la gara col Catanzaro rinviata per maltempo, gli occhi di molti club di Serie A saranno puntati sul difensore centrale Daniel Tonoli, una delle grandi rivelazioni della stagione del club emiliano.

Da tempo il centrale classe 2002, autore di cinque reti in 29 presenze (tutte da titolare), è finito nel mirino di tre club: Inter, Genoa e Atalanta. Il club milanese è quello che vanta i rapporti migliori con il Modena visto il recente acquisto del centrocampista Yanis Massolin a gennaio, col giocatore rimasto in prestito in gialloblù fino a fine stagione. L’Inter potrebbe acquistarlo in sinergia con il Genoa, che è stato il primo club ad aver messo gli occhi su Tonoli, e farlo maturare in Liguria prima di portarlo a Milano. Ma attenzione all’Atalanta che potrebbe convincere il calciatore con una proposta importante e la possibilità di giocare subito ad alti livelli in Serie A.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il Modena si sfrega già le mani in vista di una nuova plusvalenza visto che la valutazione del centrale si aggira attorno ai 4-5 milioni di euro.