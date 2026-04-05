Tonoli: "In Serie A col Modena? Sognare non costa nulla. Ora conquistiamo i play off"

“La Serie A col Modena? Sognare non costa nulla. Noi ci crediamo”. Il difensore Daniel Tonoli, fra i protagonisti del campionato dei Canarini in questa stagione non nasconde che gli piacerebbe giocare in massima serie – dove potrebbe comunque approdare viste le voci di mercato – con la maglia gialloblù. Lo fa in un’intervista rilasciata a Gianlucadimarzio.com facendo il punto sulla stagione disputata finora: “Mi aspettavo un campionato molto più difficile della Serie C e così è stato, ma devo ringraziare lo staff e i compagni che mi hanno integrato fin da subito nel gruppo. Nel reparto difensivo mi hanno aiutato tutti da Adorni a Chichizola, ma anche Gerli e Santoro, sto imparando molto dai più esperti. - prosegue Tonoli parlando anche di mister Sottil - Non è scontato trovare un allenatore che creda così tanto in un giocatore che arriva dalla Serie C”.

Spazio poi al suo percorso con la gavetta in Serie D e Serie C: “La Serie D è un campionato sottovalutato, ma difficile. Ti forma tanto sia come calciatore sia come uomo perché ti insegna a non mollare mai. - prosegue Tonoli - L’Inter? Mi ha fatto crescere molto, soprattutto mentalmente. Allenarsi con giocatori importanti e avvicinarsi alla prima squadra ti fa capire cosa significa essere un professionista. A Modena ho trovato una piazza fantastica, a ogni partita la curva è piena e pronta a sostenerci, mi trovo proprio bene”.

Spazio infine agli obiettivi stagionali: “Mancano poche partite e sono le più importanti, dobbiamo conquistare i play off. La Serie A è il sogno di ogni giovane, fa piacere essere accostato a certe squadre, ma ora penso solo al Modena. In A con questa maglia? Sognare non costa nulla”.