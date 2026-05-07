Fantacalcio, 4 nomi low-cost da schierare per la 36ª giornata
Inizia la 36ª giornata con l'anticipo venerdì alle 20:45 Torino-Sassuolo.
4 nomi low-cost da schierare al fantacalcio: 1 nome per reparto.
PORTA: Caprile (Cagliari-Udinese) - 8 clean sheet in stagione, terzo portiere al fantacalcio per media voto. Scommessa per chi utilizza il modificatore di difesa, più difficile il bonus imbattibilità.
DIFESA: Ostigard (Fiorentina-Genoa) - 5 gol in stagione, è il secondo difensore per numero di gol al fantacalcio. Appena 2 insufficienze nelle ultime 11 partite.
CENTROCAMPO: Perrona (Verona-Como) - 3 gol e 4 assist in stagione. Quarto In Serie A per palloni giocati a partita. Unico neo sono le 8 ammonizioni in stagione.
ATTACCO: Soulè (Parma-Roma) - 6 gol e 5 assist, non segna dalla prima giornata di ritorno contro il Sassuolo dove fece 1 gol e 1 assist.
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