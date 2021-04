Genoa, Pandev e il futuro: "Ancora non ho deciso. Quando smetterò resterò nel calcio"

Nella sua intervista rilasciata ai canali ufficiali del Genoa, Goran Pandev, attaccante rossoblù, ha parlato anche del suo futuro: "È una bella domanda. Non lo so sinceramente. Sono indeciso su cosa fare. Sicuramente dopo la carriera voglio godermi la mia famiglia perché ho avuto poco tempo per stare con loro. Penso che lavorerò sempre nel calcio perché è l'unica cosa che so fare. Il resto non lo so".