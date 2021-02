Genoa, Radovanovic: "Mi vedo con questa maglia ancora a lungo. Col Verona il mio derby"

Ivan Radovanovic, giocatore che Ballardini ha trasformato in perno della difesa del Genoa, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in vista del match contro il Verona: "La partita di domani per me sarà un po' come un derby (da ex Chievo ndr). Sarà una partita speciale per me, ma soprattutto fondamentale per la squadra. Dobbiamo essere consapevoli di quanto abbiamo fatto ma anche ricordarci che fino ad ora non abbiamo fatto niente perché mancano ancora dei passi che vogliamo fare il prima possibile". All'inizio della stagione è rimasto spesso ai margini ma ora è assoluto protagonista: "Ho fatto tanta gavetta e i miei contratti sono sempre stati in crescita ed ho migliorato sempre. Probabilmente non mi faccio apprezzare molto dai tifosi perché non segno ma do sempre il 100%. A chi mi sta vicino e vede come mi alleno, questo piace". Infine sul nuovo ruolo di difensore: "Mi piace. Qualcuno dice che forse ho sbagliato ruolo in precedenza ma vorrei ricordare che da mediano ho giocato 290 partite in Serie A. Mi tengo stretto questo ruolo oltre al fatto che mi vedo giocare con questa maglia ancora per molto tempo".