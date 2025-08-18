Ufficiale Juve Stabia, dalla Roma arriva un rinforzo per la difesa: è il centrale Reale

La Juve Stabia ha ringiovanito la propria linea difensiva prelevando in prestito il centrale Filippo Reale dalla Roma. Per il classe 2006 quella in Campania sarà la prima esperienza lontano dal club in cui è cresciuto oltre che la prima esperienza fra i professionisti. Questo il comunicato delle Vespe:

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con l’A.S. Roma per l’acquisizione a titolo temporaneo del difensore Filippo Reale, che si lega al club gialloblù fino al 30 giugno 2026.

Nato a Roma il 24 febbraio 2006, Reale è un difensore centrale cresciuto nel settore giovanile della Roma. Negli ultimi due anni ha collezionato 40 presenze e una rete nel campionato Primavera 1. Nell’ultima stagione è stato inserito tra i migliori 11 del campionato Primavera 1.

Arriva in gialloblù dopo aver svolto il ritiro a Trigoria con la Roma, durante il quale ha disputato due match contro Cannes e Aston Villa per un totale di 46’.

É attualmente nel giro della nazionale italiana Under 20.

Il calciatore dopo aver sostenuto le visite mediche presso il nostro Official Medical Center Casa di Cura Maria Rosaria si è messo a disposizione di mister Abate.

Le prime dichiarazioni di Filippo dopo la firma del contratto: “È un grande orgoglio per me iniziare questa nuova avventura. Darò tutto per ripagare la fiducia del club e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Non vedo l’ora di scendere in campo, ci vediamo allo stadio”.

Reale ha scelto il numero 3".