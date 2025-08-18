Ufficiale
Il Pescara trova il suo numero 9. Ecco Di Nardo: ha firmato un contratto biennale
TUTTO mercato WEB
Volto nuovo in casa Pescara, con il club trova il suo numero 9: è stato infatti tesserato Antonio Di Nardo, che ha firmato con gli abruzzesi un contratto di durata biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2027.
Di seguito, il comunicato del club:
"La Delfino Pescara 1936 è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo definitivo e con opzioni per i prossimi due anni, le prestazioni sportive dell’attaccante Antonio Di Nardo.
Il giocatore si unirà al gruppo guidato da mister Vivarini e sarà a disposizione per le prossime sfide della squadra con la maglia numero 9.
La società dà il benvenuto a Antonio
Altre notizie Serie B
Editoriale di Luca Calamai Con Lookman e Konè è un’Inter da scudetto. Lucca vediamo se vale il Napoli. Ultimatum Gasp. Vlahovic perchè restare dove nessuno ti vuole. Dopo Leoni teniamoci Comuzzo
Le più lette
3 Con Lookman e Konè è un’Inter da scudetto. Lucca vediamo se vale il Napoli. Ultimatum Gasp. Vlahovic perchè restare dove nessuno ti vuole. Dopo Leoni teniamoci Comuzzo
4 Iniziano ad incastrarsi gli ultimi pezzi del mosaico: Asllani va al Bologna, Sanabria verso Cremona
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:05A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile