Empoli scatenato sul mercato: depositati anche i contratti di Nasti e Lovato
Non solo Edward Nosa Obartetin. L’Empoli ha depositato in Lega B, come risulta dalla sezione dedicata al calciomercato sul sito ufficiale, anche i contratti di un altro difensore come Matteo Lovato, classe 2000, e dell’attaccante Marco Nasti, classe 2003.
Il primo arriva a titolo temporaneo dalla Salernitana, mentre il secondo, con la stessa formula, dalla Cremonese. Si attendono ora i comunicati ufficiali del club toscano per sapere i dettagli dei trasferimenti, come la presenza di diritto od obbligo di riscatto, dei due giocatori.
