TMW Genoa, processo A-Cap: oggi l'udienza in Tribunale, la sentenza attesa ad aprile

Si è tenuta oggi presso il Tribunale di Genova l'udienza relativa alla causa intentata da A-Cap contro l'aumento di capitale da parte di Dan Sucu. L'attuale presidente del Genoa, il 18 dicembre 2024, aveva sottoscritto una ricapitalizzazione delle casse rossoblù immettendo 40 milioni di euro e di fatto rilevando il 77% della società. Con questa mossa, contestata dalla maggiore creditrice della vecchia proprietà ovvero i 777 Partners, l'imprenditore rumeno e già numero uno del Rapid Bucarest divenne azionista di riferimento dei rossoblù.

La sentenza ad aprile

La discussione si è tenuta davanti al giudice Raffaella Gabriel, chiamata a sostituire Daniele Bianchi. Al termine dell’udienza che è durata circa due ore, lo stesso giudice si è riservato di riferire al collegio ai fini della decisione della causa. Per la sentenza si dovrà quindi attendere circa due mesi, quindi entro il mese di aprile.

20 giorni fa il sequestro delle quote di 777 Partners

Nel frattempo il Genoa ha ottenuto il 5 febbraio scorso, il sequestro del 23% delle quote societarie in mano ancora alla precedente proprietà per una cifra pari a 28 milioni di euro. Adesso si attende solamente la sentenza da parte del Tribunale di Genova che sarà chiamato a porre fine alla querelle fra le vecchia e la nuova proprietà del club più antico d'Italia.