Genoa-Torino, i convocati di Juric: quattro assenti, ma torna Radonjic. Prima per Muntu

Domani il Torino, dopo aver battuto il Napoli la scorsa settimana, sarà di scena al Ferraris contro il Genoa, alla ricerca di tre punti per alimentare le ambizioni europee. Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la partita: assenti Schuurs, Soppy, Linetty e Karamoh. Torna Radonjic e prima convocazione per Muntu, terzino classe 2004 proveniente dalla Primavera. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa

Difensori: Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Sazonov, Zima, Muntu

Centrocampisti: Bellanova, Gineitis, Lazaro, Ilic, Ricci, Tameze, Vojvoda

Attaccanti: Pellegri, Sanabria, Seck, Vlasic, Zapata