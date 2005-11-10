Campobasso, Di Livio saluta: il figlio d'arte approda alla Triestina in Serie D
Lorenzo Di Livio saluta il Campobasso e si trasferisce alla Triestina. Il club alabardato ha reso noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe 1997 dopo l'ultima stagione con 26 presenze in maglia rossoblù.
Il ritorno con Fontana
Tra i giuliani, Di Livio ritroverà Gaetano Fontana, tecnico già avuto nell'esperienza di Latina, quando il centrocampista indossò anche la fascia di capitano. Un rapporto di fiducia consolidato che ha probabilmente facilitato la buona riuscita dell'operazione tra le parti.
Prima esperienza tra i Dilettanti
Per il figlio d'arte, che vanta una solida esperienza tra Serie B e Serie C, quella con la Triestina rappresenterà la prima esperienza in Serie D. Un passo che nasconde un obiettivo tutt'altro che celato: riportare la squadra giuliana nel professionismo nel più breve tempo possibile.