Ufficiale Foggia, acquisito a titolo definitivo dal Crotone Davide Di Pasquale

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito, dall’FC Crotone, le prestazioni sportive del calciatore Davide Di Pasquale, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2028.

Davide Di Pasquale, la carriera

Difensore centrale, nato a Pescara il 27 gennaio 1996, Di Pasquale muove i suoi primi passi nel settore giovanile del Pescara. Nel corso della sua carriera veste maglie importanti tra Serie C e B, distinguendosi per leadership e temperamento. Tra le sue esperienze più significative figurano quelle con Sambenedettese, Pescara, Crotone e la stessa parentesi in rossonero, di cui è stato anche capitano. Nella stagione appena trascorsa ha militato tra le file dell’FC Crotone. In carriera vanta un solido bagaglio d’esperienza con oltre 200 presenze tra i professionisti.

Queste le prime parole

“Non ha prezzo tornare a vestire la maglia del Foggia. Questa gente ha un trasporto unico e al momento non riesco a descrivere realmente cosa provo”.