Già finita l'avventura di Durosinmi al Pisa? Sirene turche sul nigeriano, arrivato a gennaio

Potrebbe chiudersi dopo 6 mesi l'avventura di Rafiu Durosinmi al Pisa. L'attaccante nigeriano è stato il grande investimento da parte dei toscani, che per strapparlo al Viktoria Plzen hanno speso a gennaio ben 9 milioni. L'esordio incoraggiante, con tanto di gol all'Atalanta, poi è finito lentamente nelle retrovie giocando solamente spezzoni sempre più brevi di gara.

Secondo quanto riportano fonti turche, sul giocatore ci sarebbe l'interesse del Trabzonspor. La squadra di Fatih Tekke è attualmente terza in classifica in Super Lig e quando mancano due giornate alla fine è ancora in corsa per un posto in Champions League, col Fenerbahçe che dista 4 lunghezze. Con la retrocessione in B, il Pisa potrebbe pertanto rientrare dalla spesa e alleggerire il monte ingaggi.