Rafio Durosinmi col Pisa più veloce di Lautaro Martinez con l’Inter

Lautaro Martinez impiegò, stagione 2018-2019, 81 minuti per trovare il suo primo gol in Serie A con l’Inter. Accadde al settimo turno, in occasione del match interno contro il Cagliari, quando la minuto 12 sbloccò il punteggio dallo 0-0. Aveva però già collezionato 2 caps e 70 minuti fra Sassuolo e Torino. Rafio Durosinmi è riuscito a fare meglio dell’argentino. Il nuovo attaccante del Pisa, infatti, è entrato in campo nel corso della ripresa nell’impegno contro l’Atalanta di venerdì scorso e dopo 19 minuti ha timbrato l’1-1.

Gli interisti si aggrappano al primo per continuare a sognare lo scudetto tricolore, i pisani al secondo per raggiungere l’agognata salvezza.

Ottavo faccia a faccia Inter-Pisa di massimo campionato. La bilancia dei precedenti racconta di 6 vittorie per i nerazzurri di casa, zero pareggi, 1 successo per i nerazzurri in trasferta. Curiosamente la Beneamata è sempre andata a segno quando ha ospitato il club toscano. Anche nell’unico KO, quando perse per 0-1. Perché il centro decisivo fu in realtà un autogol, di Marini al 72’. A proposito di centri nella porta sbagliata, ammontano a 3 in questi 7 scontri diretti.

Situazione in classifica.

Inter prima a 49 (16V – 1X – 4P con 44GF e 17GS), di cui 25 colti sul proprio campo (8V – 1X – 2P con 27GF e 8GS). Viene da 9 risultati utili (8V – 1X), ma anche dal KO in Champions. Pisa ultimo a 14 (1V – 11X – 9P con 16GF e 31GS), la metà esatta in trasferta (0V – 7X – 3P con 14GF e 20GS). È reduce da 2 pareggi in fila.

PS: Inter a quota 999 vittorie casalinga nella A col girone unico.

PPS: all’andata fu 0-2… con doppietta di Lautaro Martinez fra il 69’ e l’83’.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A)

7 incontri disputati

6 vittorie Inter

0 pareggi

1 vittoria Pisa

22 gol fatti Inter

7 gol fatti Pisa

LA PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Inter-Pisa 4-0, 22° giornata 1968/1969

L’ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Inter-Pisa 6-3, 6° giornata 1990/1991