Fallo di reazione di Durosinmi ai danni di Yerry Mina: rosso diretto e Pisa in 10 col Cagliari
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Si mette male la partita del Pisa che, in vantaggio 1-0 contro il Cagliari, resta in dieci dopo 37 minuti per il fallo di reazione di Durosinmi ai danni di Yerry Mina, colpito con un calcio a palla lontana.
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