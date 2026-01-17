Durosinmi ha segnato il secondo gol stagionale del Pisa in casa: "Spero di farne tanti altri"
Rafiu Durosinmi, a segno all'esordio col Pisa nella gara di questa sera contro l'Atalanta, ha commentato così a Sky Sport la sua indimenticabile serata: "Sono molto felice e spero di segnare tanti altri gol. È stato tutto molto veloce, sono contento. Il mio lavoro è segnare, sono qui per questo e devo continuare così".
Sulla dedica del gol: "La dedica va alla squadra e al club, così come a Dio. Senza di loro non andrei da nessuna parte".
Il bomber nigeriano oggi ha segnato il secondo gol casalingo in questo campionato del Pisa. Gli altri 14, infatti, erano arrivati tutti in trasferta.
