Giampaolo, in soli 90 minuti, ha inguaiato almeno tre squadre. La Cremonese rivede la salvezza

Marco Giampaolo ha cambiato la lotta salvezza in soli 90 minuti. Dopo 15 partite senza vittorie la Cremonese è tornata al successo nel giorno dell'esordio in panchina del nuovo allenatore, con lo 0-2 del Tardini contro il Parma che pesa tantissimo nella lotta per non retrocedere. I grigiorossi hanno infatti agguantato il Lecce in classifica, portandosi a -1 dalla Fiorentina, che giocherà domani contro l'Inter al Franchi, e a -3 dal Cagliari, sconfitto ieri dal Napoli alla Unipol Domus Arena.

Almeno tre squadre inguaiate.

Proprio i viola, i sardi e i salentini hanno visto complicarsi molto il loro percorso verso la salvezza, proprio nel momento in cui pensavano che la Cremonese potesse essere con un piede in Serie B. Giampaolo ha però cambiato tutto, in soli 90 minuti, e adesso sarà già il tempo di tornare a lottare su ogni pallone, perché il percorso è ancora lungo e tutto si deciderà, inevitabilmente, nelle ultime otto giornate.

La Cremonese torna a sorridere.

In tutto questo la certezza è che la Cremonese torna a sperare con maggiore insistenza nella salvezza, visto che ha scacciato l'incubo di non saper più vincere. La strada è solo all'inizio, ma la vittoria contro il Parma rappresenta il punto da cui ripartire. Con uno spirito diverso e più positivo.