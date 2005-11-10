Come giocherà il Venezia di Nicola? Si riparte dal 3-5-2, occhio al ritorno di Mazzocchi

Esonerato Giovanni Stroppa a seguito delle sei sconfitte consecutive messe finora a referto dal Venezia in Serie A, il club lagunare ha scelto di affidarsi a Davide Nicola, tecnico tra i più esperti quando si tratta di ereditare una squadra in corsa e condurla alla salvezza. Ma come giocherà adesso il Venezia con l'ex Cremonese in panchina?

Il 3-5-2 come modulo di riferimento

Da un punto di vista tattico nulla lascia pensare a grandi rivoluzioni. Davide Nicola, nel corso della sua carriera, ha sempre utilizzato il 3-5-2 come modulo di riferimento, lo stesso impiegato da Stroppa in questa prima parte di stagione. Chiaramente a cambiare saranno le richieste alla squadra visto che finora la tenuta difensiva si è dimostrata il vero grande tallone d'Achille nel Venezia di Stroppa. Per questo motivo occhio anche ad un'ipotesi di cambio modulo, con la difesa a quattro che potrebbe portare più certezze in una squadra alla disperata ricerca di maggior equilibrio.

Le possibili scelte di Nicola

La differenza potrebbe farla il ritorno dall'infortunio di un difensore esperto come Pasquale Mazzocchi, che Nicola ha già avuto ai tempi della Salernitana e che potrebbe impiegare come braccetto o come esterno sinistro (oppure come terzino destro in una difesa a 4, con Hainaut più alto). Al centro saranno fondamentali due come Juan Jesus e Bella-Kotchap, mentre nel mezzo fino a che non rientrerà Busio toccherà a Sohm, Kike Perez e Basic. E poi c'è il capitolo attacco: fondamentale sarà la valorizzazione di Akor Adams, quell'attaccante fisico che Nicola ha sempre avuto nelle sue squadre e che è necessario per far rendere la sua manovra offensiva.

Ecco le due possibili varianti del Venezia di Davide Nicola

(3-5-2): Stankovic; Juan Jesus, Bella-Kotchap, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Mazzocchi; Yeboah, Adams.

(4-4-2): Stankovic; Mazzocchi, Juan Jesus, Bella-Kotchap, Haps; Hainaut, Kike Perez, Basic, Correia; Yeboah, Adams.