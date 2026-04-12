Gioiello col mancino di Malinovskyi: il Genoa si porta in vantaggio contro il Sassolo
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Si sblocca la sfida del “Ferraris”. Il Genoa si porta in vantaggio sul Sassuolo con un super gol di Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista ucraino riceve dal limite dell’area di rigore e calcia con il mancino. La conclusione é potente lascia Muric di sasso con il pallone che si insacca sotto la Nord.
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