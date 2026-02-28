Verona-Napoli è anche il ritorno di Giovane al Bentegodi, un mese dopo l'ultima volta

Verona-Napoli è da sempre una partita già di per sé carica di significato. Oggi le due squadre si affrontano alle 18 e la sfida del Bentegodi avrà un tema ulteriore d'interesse: quello del ritorno di Giovane allo stadio Bentegodi, poco più di un mese dopo l'ultima apparizione nel proprio stadio in maglia gialloblu. Era il 15 gennaio, quando il brasiliano faceva la sua ultima partita in casa contro il Bologna, subentrando nella ripresa senza lasciare il segno. Poi l'ultima in trasferta con la Cremonese, quattro giorni dopo, fino all'addio ufficiale e la firma con la sua nuova squadra.

Giovane torna al Bentegodi da avversario, con la maglia degli storici rivali. Come sarà accolto? L'ambiente scaligero lo ha adottato proteggendolo anche quando non aveva offerto prestazioni all'altezza, oggi probabilmente non partirà titolare, visto che Alisson Santos e Vergara sono favoriti per affiancare dal primo minuto Hojlund nell'attacco di Conte.

Il Verona ha comunque altri pensieri per la testa: dato l'ultimo posto e il periodo nero, la squadra di Sammarco deve salvare almeno l'orgoglio e tenere accesa per quanto più tempo possibile la speranza di riaprire il discorso salvezza. Il Napoli per contro sta abbandonando il sogno di ripetere la vittoria del tricolore ed ora si deve guardare le spalle per non rischiare di perdere anche uno dei quattro posti riservati per la prossima Champions League.