Giuntoli: "Tudor? La volontà è proseguire insieme, decisione dopo il Mondiale per Club"

vedi letture

Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Parma: "Gli ultimi risultati potrebbero aver fatto alzare la quota Champions, ma dobbiamo pensare a noi e a vincere questa partita difficile per raggiungere il nostro obiettivo".

Come avete gestito questi giorni?

"Siamo stati molto attenti, dando intensità ma senza esagerare i volumi. Sicuramente ci ha creato qualche disagio, come agli altri, ma dobbiamo pensare solo a fare una grande partita per portare via i tre punti".

Tudor potrebbe restare?

"Siamo stati chiari dall'inizio, la volontà e la speranza è quella di stare insieme ma è una decisione che prenderemo alla fine del Mondiale per Club".

Proverete a trattenere qualche giocatore in prestito per il Mondiale per Club?

"Sì, stiamo parlando con i club di appartenenza e contiamo molto sulla volontà dei calciatori, sono decisioni che verranno prese alla fine del campionato. Stiamo parlando, speriamo di trovare la soluzione giusta".

Le formazioni ufficiali di Parma-Juventus

PARMA (3-5-2): Suzuki; Leoni, Vogliacco, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Sohm, Valeri; Bonny, Pellegrino. A disp. Corvi, Marcone, Balogh, Estevez, Almqvist, Ondrejka, Lovik, Hainaut, Cancellieri, Camara, Hernani, Djuric, Circati, Haj, Man. All. Cristian Chivu

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Kolo Muani, Vlahovic. A disp. Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Conceição, Yildiz, Adzic, Weah, Douglas Luiz, Savona, Rouhi. All. Igor Tudor