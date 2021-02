Gli uomini mercato dell'E.League - Isak, non sarà Ibra ma è rinato a San Sebastian

vedi letture

Alexander Isak forse non sarà mai quell'erede designato di Zlatan Ibrahimovic in tutto e per tutto. Però lo status di promessa mancata lo ha già superato, rinascendo a San Sebastian. Tre gol nell'ultima partita contro l'Alaves giusto per raccontare del suo stato di forma, un'ultima thule oggi in Europa League dopo il 4-0 dell'andata contro lo United ma certamente la sua miglior stagione della carriera. E' già in doppia cifra in Liga, 12 reti, e sta per superare il suo record di marcature, 13 al Willem II due stagioni fa. Fisico, tecnica, non sarà forse quel campionissimo da primi dieci del Pallone d'Oro che i primi colpi a Stoccolma facevano pensare, e che hanno fatto spendere e sperare invano anche il Dortmund. Però alla Real Sociedad è rinato e se ne stanno accorgendo anche sulle frequenze di radiomercato.

Nome Alexander Isak

Squadra Real Sociedad

Anno di nascita 1999

Ruolo Attaccante centrale

Scadenza del contratto 2024

Valutazione (Transfermarkt) 22 milioni