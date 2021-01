Glik: "Con Cairo ottimo rapporto ma non mi è mai stato chiesto di tornare. Futuro? Non si sa mai"

Nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere di Torino, il difensore del Benevento Kamil Glik ha parlato anche della possibilità di tornare a vestire la maglia del Torino. "Con il presidente Cairo ogni tanto ci sentiamo, siamo rimasti in ottimi rapporti visto che sono stato il suo capitano per anni. Però non mi è stato mai chiesto di tornare, anche se l’anno scorso, quando avevo il contratto in scadenza col Monaco, tutti sapevano che la mia intenzione era quella di tornare in Italia. Tornare un giorno? Non si sa mai… Il Toro mi è rimasto dentro, tanto che quando ho potuto sono tornato allo stadio da tifoso".