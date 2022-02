Gosens ammette: "L'offerta del Newcastle? Umano pensarci, ma l'Inter è una cosa meravigliosa"

"Il Newcastle? Ci ho pensato, ma non ho mai veramente preso in considerazione un trasferimento". Parole di Robin Gosens, da pochi giorni nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno tedesco, parlando a Kicker, è infatti tornato ull'interessamento - assai allettante dal punto di vista economico - del club inglese per il giocatore durante il mercato di gennaio: "Trovo che sia una cosa molta umana pensarci. Guadagnare molto di più rispetto a quanto si percepisce per fare lo stesso lavoro, in un posto diverso. Ditemi se c'è qualcuno che avrebbe detto semplicemente 'no, grazie' a tutto questo. Non si tratta solo di me, probabilmente avrei potuto mantenere qualche generazione della mia famiglia con quei soldi. L'Atalanta mi ha comprato a un milione e mi ha venduto a una cifra considerevole: è stata una situazione win-win. Nel frattempo è arrivato il mio meraviglioso trasferimento all'Inter, che penso sia incredibilmente bello. Ne stiamo parlando solo ora, me ne devo ancora rendere conto."