Gosens svetta di testa su Lazzari e porta la Fiorentina in vantaggio: è 1-0 con la Lazio
TUTTO mercato WEB
Si sblocca la gara al Franchi con la Fiorentina che passa in vantaggio con il colpo di testa di Gosens. Bel cross dalla destra di Harrison, il tedesco svetta di testa su Lazzari, schiaccia la palla a testa e il rimbalzo finisce alle spalle di Motta. È 1-0 al 28’.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Inter, lo scudetto in tasca. E adesso cinque acquisti per dare a Chivu una squadra diversa. Napoli stop. Champions: Milan e Juve ringraziano i nerazzurri. Como, limiti e difetti di un grande calcio. Roma, Ranieri va licenziato
Ora in radio
Primo piano
La Serie A candida Giovanni Malagò alla presidenza della Figc: 18 firme per l’ex numero uno del CONI
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile