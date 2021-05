Gotti: "Noi gli unici a non far segnare l'Inter. Mi aspettavo di più da Juve, Napoli e Roma"

Intervistato dai canali ufficiali dei bianconeri alla vigilia della gara con l'Inter, mister Luca Gotti ha parlato così dei suoi prossimi avversari in campionato, della corsa Scudetto e della sfida d'andata: "L’Udinese è stata l’unica squadra in questo campionato a non far segnare l’Inter? L’Udinese è riuscita a non far segnare l’Inter all’andata in virtù di una grande prova di squadra ed è quello che ci prefissiamo anche per domani".

Si aspetta di vedere un’Inter ancora affamata?

"L’Inter ci ha abituati a un certo tipo di mentalità. Mi aspettavo che facesse un simile percorso, piuttosto potevo aspettarmi che altre squadre potessero rimanere più a ridosso dei nerazzurri. Non solo Juventus e Napoli, ma anche la Roma".