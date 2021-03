Gotti torna sul fallo di mano di Larsen: "Non ci ho parlato, credo sia superfluo in questi casi"

vedi letture

Già vigilia di campionato per l'Udinese, reduce dal pareggio di San Siro contro il Milan. A presentare la sfida col Sassuolo, è il tecnico Luca Gotti con le parole a Udinese TV: "Come ho visto Larsen (autore del rigore causato in extremis contro il Milan)? Non ci ho parlato, credo sia superfluo in casi come questo. L’episodio è chiaro, non c’è bisogno di sottolineature. Dal mio punto di vista è stato molto bravo Pinzi ieri in allenamento a sdrammatizzare la situazione davanti a tutto il gruppo. Ha accolto Larsen con un pallone chiedendogli di palleggiare a pallavolo".

Clicca qui per rileggere tutte le parole Luca Gotti!