Lazio, pubalgia per Isaksen: il danese si opererà. E Lotito medita cambi nell'area medica

Gustav Isakse ha deciso. Il giocatore della Lazio si opererà nei prossimi giorni, riporta l’edizione odierna de Il Messaggero. L’esterno danese soffre di pubalgia e per non perdere ulteriore tempo ha preso la decisione di andare sotto i ferri con l’obiettivo di essere pronto fra un mese e mezzo quando scatterà la stagione della formazione di Gennaro Gattuso. Sul luogo c’è ancora incertezza. Il club vorrebbe che si svolgesse a Roma ma il giocatore starebbe ancora sciogliendo le ultime riserve. In stagione sono stati 35 i gettoni fra Serie A e Coppa Italia mentre cinque i gol segnati.

Quarto caso di pubalgia

Zaccagni e Rovella, per lo stesso motivo, sono rimasti in Italia mentre Cataldi è volato a Barcellona. E Isaksen è il quarto caso di pubalgia alla Lazio in una stagione in cui la squadra guidata da Maurizio Sarri ha dovuto far fronte ad oltre 50 casi di infortuni.

Cambio nell'area sanitaria

Motivo che per cui il presidente Lotito starebbe valutando la situazione dello staff medico. Sempre secondo il quotidiano romano, il numero uno biancoceleste starebbe valutando un cambio nell’area medica con l’uscita del dottor Italo Leo mentre Fabio Rodia resterebbe come consulente esterno. Già deciso invece il cambio di clinica con Villa Mafalda che non sarà più la struttura di riferimento.