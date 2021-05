Gravina sul campionato appena concluso: "L'unica pecca è stata l'assenza dei tifosi"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina intervenuto nel corso dell’evento Lo sport che verrà organizzato dal Foglio Sportivo ha fatto il punto sul campionato di Serie A appena concluso spiegando di essere amareggiato solo per l'assenza dei tifosi: “Chi ha memoria ricorderà che alla ripartenza della scorsa stagione, per chiudere il campionato 2019/20, lanciai un allarme sulle difficoltà del campionato che avremmo dovuto affrontate nell’anno successivo, ovvero quello appena concluso. A causa di una pandemia ingovernabile non riuscivamo a governare tutti i processi ed eravamo tutti molto preoccupati per la partenza in ritardo, il calendario intasato e le difficoltà economico-finanziarie, ma il risultato è stato straordinario. Abbiamo vissuto tutta la stagione con grande preoccupazione, ma domenica dopo domenica il campionato è stato avvincente e ha regalato incertezza fino all’ultimo. L’unico neo è stata l’impossibilità di far partecipare i tifosi al campionato, siamo partiti con quelle 1.000 presenze che abbiamo dovuto abbandonare, è stata l’unica pecca di questo campionato”.