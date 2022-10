Greggio: "Juve, adesso più giovani. Inutile insistere sulle rape: non danno Barolo"

Ezio Greggio ha commentato sul proprio profilo Twitter l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, cavalcando l'onda che vorrebbe una squadra più giovane in questo momento storico dei bianconeri: "Comunque Forza Juve! Non ci sono più parole da spendere. Mi permetto di dire solo una cosa: abbiamo dei giovani promettenti. A questo punto vanno fatti giocare perché hanno coraggio, inventiva, freschezza. Inutile insistere sulle rape: non danno Barolo".